Lamborghini Essenza SCV12: ecco uno dei sound migliori in assoluto

A due mesi dal reveal del progetto, la Lamborghini Essenza SCV12 decide di mostrarsi al pubblico e, soprattutto di farsi ascoltare. Non soltanto quindi la vetture è fantastica da vedere, ma anche piacevolissima da ascoltare.

Sviluppato esclusivamente per il tracciato, il poderoso bolide è mosso da un V12 aspirato da 6,5 litri derivato direttamente dal propulsore della Aventador. Per l'occasione però ha ricevuto in importante boost all'output complessivo: sprigiona ben 830 cavalli di potenza e dovrà muovere appena 1.400 chilogrammi di peso a secco, e incarna quindi l'unità ad aspirazione naturale più potente mai costruita dalla casa di Sant'Agata Bolognese.

A ogni modo ci è appena pervenuto un interessante video, il quale mostra la Essenza SCV12 mentre si sbizzarrisce sul tracciato da Formula 1 di Monza. Per la condivisione dobbiamo sicuramente ringraziare il canale 19Bozzy92, perché ci ha dato la possibilità di ascoltare una macchina la quale può emettere qualsiasi tipo di sound voglia grazie all'assenza di regolamentazioni per l'omologazione stradale. Da questo punto di vista il team di Squadra Corse ha fatto un lavoro encomiabile, che fa impallidire quasi ogni vettura in circolazione.

Non è però soltanto il motore a creare l'incredibile e sfaccettata melodia: Lamborghini ha implementato sul bolide un sistema di scarico Capristo custom, che riduce la contropressione nei tubi e permette di gestire meglio i flussi di scarico. Oltretutto a contribuisce all'orchestra si unisce anche il cambio X-trac sequenziale a sei rapporti, poiché introduce un'esperienza sonora in cambiata sinceramente interessante.

La casa italiana costruirà soltanto 40 esemplari di Essenza SCV12, e i facoltosi acquirenti che se la porteranno a casa saranno invitati a guidarla durante degli eventi privati da tenersi su circuiti omologati FIA Grado 1. Ovviamente non mancherà il supporto tecnico fornito direttamente dallo staff di Squadra Corse.

In conclusione vogliamo mostrarvi quello che pare essere un esemplare speedster della Essenza SCV12 mentre gira in pista. Con la speranza che l'operazione venga portata a termine vi rimandiamo ai primi render preliminari circa l'eventuale SCV12 Speedster.