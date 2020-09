Lamborghini Essenza SCV12: facciamoci un giro a bordo del mostro

La Lamborghini Essenza SCV12 è il bolide più estremo del portfolio attuale della casa di Sant'Agata Bolognese, e nel video in alto la compagnia ha voluto esplicare le sue caratteristiche più importanti.

La vettura è stata costruita e ingegnerizzata dalla divisione proprietaria Squadra Corse, e di esemplari ne verranno prodotti appena 40, da distribuire in tutto il mondo. Si tratta di una filosofia non troppo dissimile da quella attuata già da tempo da parte di Ferrari col brand "XX" e, anche nel caso di Lambo, la macchina potrà essere usata soltanto sul tracciato.

La Essenza SCV12 è mossa, come suggerisce il nome, da un possente V12 ad aspirazione naturale capace di 830 cavalli di potenza, scaricati sull'asfalto attraverso un cambio Xtrac sequenziale a sei rapporti estremamente leggero. Proprio quest'ultimo pregio, e cioè il risparmio in termini di massa, ha permesso al brand di ottenere un rapporto cavalli per chilo di 1,66 con l'uso di un telaio monoscocca in fibra di carbonio di ultima generazione.

All'interno della clip in alto Lamborghini ci tiene ad esporre tutte le feature innovative che la Essenza porta in strada, e infatti dal posto guida il conducente potrà attivare o disattivare l'ABS e il controllo della trazione, settare il differenziale, sistemare la frizione e variare le mappature del motore.

Uscendo dall'abitacolo è inoltre possibile notare un'estetica molto poco in continuità con le solite linee Lamborghini. Le aree che più saltano all'occhio sono quelle del cofano, dotato di due grosse prese d'aria, e del gigantesco alettone posteriore, che dona al retrotreno un carico aerodinamico altissimo.

Per chiudere restando all'interno della casa italiana vi consigliamo di dare un'occhiata a questa interessante gara d'accelerazione, la quale vede contrapposte una Ferrari F8 Tributo e una Lamborghini Huracan Evo: ecco chi vince. In ultimo ci pare doveroso citare l'eccellente traguardo raggiunto di recente dalla Lamborghini Aventador: è stato appena prodotto l'esemplare numero 10.000.