Lamborghini, l'erede della Huracan si chiamerà Temerario? Registrato il nome

Il marchio è stato inserito presso l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO). In particolare, il nome Temerario, è stato depositato in diverse categorie, compresi sensori e apparecchiature elettroniche, orologi e abbigliamento; il che lascia supporre a tutto il merchandising attorno a questa nuova vettura erede della Huracan.

Sebbene il nome "Temerario" possa sembrare insolito per la casa di Sant'Agata Bolognese, da sempre nota al grande pubblico per denominare le proprie auto con nomi di tori da combattimento famosi, esso potrebbe riflettere un nuovo approccio anche lato marketing. Anche se non è stato trovato alcun riferimento a un toro da combattimento chiamato "Temerario", il termine stesso lascia intendere alla spericolatezza, ma che allo stesso tempo mantiene salda la sua integrità. Insomma, un nome coraggioso il cui intento è quello di trasmettere proprio il coraggio dell'avventura e dell'ebrezza della strada.

Attualmente vi sono varie speculazioni riguardanti il propulsore della Lamborghini Temerario, che potrebbe essere un ibrido V8 derivato dalla SC63 Le Mans. Questo motore, se adattato per l'uso stradale, potrebbe rappresentare un significativo passo avanti in termini di prestazioni e tecnologia rispetto all'attuale Huracan.

Insomma, dopo la grande sorpresa di Lamborghini in merito alla presentazione del suo nuovo logo, pare che si inizino seriamente a vedere i primi passi che porteranno alla presentazione ufficiale di quella che sarà una flagship futura del gruppo Lamborghini. Il debutto mondiale di questa vettura non ha ancora una data ufficiale, ma si stima sarà entro quest'anno.

Nel 2023, Lamborghini ha registrato un notevole successo, consegnando oltre 10.000 vetture e generando un fatturato di 2,66 miliardi di euro, con un aumento del 12,1% rispetto all'anno precedente. Stephan Winkelmann, Chairman e CEO dell'azienda, ha sottolineato la crescita costante, attribuendo il successo alla visione strategica e alla correttezza delle scelte aziendali.

