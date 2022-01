Lamborghini entra nel mondo NFT con la Space Key in carbonio: una chiave speciale

Nel 2022 di Lamborghini dovrebbero esserci quattro nuovi modelli, ma a quanto pare non saranno le uniche sorprese. In un periodo storico dove il tema del momento sembra quello degli NFT, la casa di Sant’Agata Bolognese non si fa cogliere impreparata, e entra di prepotenza in questo mondo con la Space Key, una chiave molto speciale.

Parlando di questa operazione, il CEO di Lamborghini, Stephane Winkelmann, ha detto: “L'innovazione è una parte profondamente radicata del DNA di Lamborghini. In qualità di azienda leader per i materiali compositi in fibra di carbonio nel settore automobilistico, due anni e mezzo fa abbiamo superato i limiti con il progetto di ricerca congiunto nello spazio. Ora l'ingresso nel metaverso è di nuovo la prova che Lamborghini salpa sempre verso nuovi orizzonti".

Solitamente, chi compra NFT acquista beni virtuali, ma in questo caso prevede anche un oggetto fisico, che oltretutto ha volato nello spazio. Ci saranno soltanto cinque chiavi, come i pezzi di carbonio che Lamborghini ha inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2019, ognuna dotata di un proprio QR Code che se scansionato rimanda “ad un opera esclusiva e puramente digitale”.

Quest’opera è realizzata da un artista la cui identità è ancora ignota, ma di cui sapremo qualcosa in un prossimo futuro, come affermato dalla casa stessa: “Ulteriori dettagli saranno condivisi nei giorni e nelle settimane seguenti, incluso il nome dell'artista della Space Key e dell'opera d'arte digitale, la natura di questa opera d'arte unica, la casa d'aste, nonché la data e l'ora dell'asta con il link per la registrazione all'asta”.

Non ci resta che aspettare ulteriori notizie a riguardo, rimanendo con la curiosità di scoprire quale arte nascondano questi NFT. Nel frattempo potete dare un’occhiata ad uno dei possibili nuovi modelli Lamborghini che ci attendono nel 2022: la Huracan Sterrato, la sportiva declinata per l’offroad.