Le Lamborghini elettriche avranno un Torque Vectoring manuale fuori di testa

Con l'arrivo della nuova Lamborghini Lanzador, il Direttore Tecnico, Rouven Mohr, ha spiegato che l'azienda intende migliorare sempre più con le tecnologie di controllo elettronico sui futuri veicoli elettrici per raggiungere l'eccellenza nel campo della maneggevolezza dei propri mezzi.

Con il nuovo sistema di torque vectoring elettrico e il controllo della velocità delle ruote, si hanno maggiori possibilità di manovrabilità perché non si avrà il ritardo temporale della trasmissione a combustione.

L'obbiettivo, secondo Mohr, è quello di voler migliorare il più possibile l'esperienza di guida degli acquirenti, dando una sensazione di controllo mai vista prima in un veicolo elettrico ad altissime prestazioni.

"In una delle modalità di guida è possibile modificare al volo con i paddle il torque vectoring della parte posteriore", ha dichiarato Mohr. "Quindi guidi in curva, azioni il dispositivo e sposti la coppia dal lato interno a quello esterno. Quindi giochi con la distribuzione dell'imbardata. Questo non è possibile nell'auto a combustione."

Lamborghini ormai punta sul controllo alla guida dei proprio veicoli, piuttosto che nella ricerca di accelerazioni 0-100 brucianti. L'idea è quello di affinare nel tempo queste tecnologie di modo tale che i guidatori possano decidere volta volta come affrontare una curva distribuendo la coppia a loro piacimento.

Mohr ha anche commentato il lancio della prima vettura elettrica, la Lanzador, dichiarando che quando Lamborghini si butta in nuove strade c'è sempre qualcuno che ha da ridire, come nel caso della Lamborghini Huracan Sterrato che ha suscitato molto scetticismo.