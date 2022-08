Anche le Lamborghini elettriche saranno emozionanti: la promessa del Toro

Per quanto possiamo amare i motori termici, in particolare i vari V6, V8, V10 e V12, rappresentano in ogni caso un'epoca che è destinata a finire. Come ben sappiamo dal 2035 si potranno vendere solo nuovi motori elettrici e molte aziende smetteranno di offrirli anche prima, Lamborghini però assicura: le auto del Toro rimarranno emozionanti.

La prima super sportiva elettrica di Lamborghini dovrebbe arrivare nel 2028 e il brand di Sant'Agata Bolognese (dove siamo stati di recente a visitare la linea produttiva della Lamborghini Huracàn) è convinto che rimarrà emozionante al pari dei veicoli termici. "Ciò che è davvero importante per noi è che in futuro possiate guidare comunque auto emozionanti", ha detto Mitja Borkert ad Automotive News Canada, Head of Design di Lamborghini.

Andrea Baldi, attuale CEO del Toro, ha anche aggiunto: "Sappiamo che il rumore generato dai nostri motori è parte dell'esperienza. Oggi l'ibridazione non ci ha tolto il piacere del sound, davanti a noi abbiamo in ogni caso diversi anni durante i quali potremo goderci il suono delle Lamborghini e almeno altri tre nuovi modelli termici. Il sound è un aspetto che i nostri utenti adorano, siamo però convinti che questi stessi utenti non vedono l'ora di guardare nel futuro del marchio e vedere come riusciremo a trasferire il DNA delle nostre auto termiche sulle nuove elettriche. Non sono preoccupato in merito a questo". E voi, siete preoccupati?



Visto che è ancora presto per parlare di 100% elettrico per Lamborghini, mettiamoci alla guida della Huracàn STO.