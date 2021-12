La prima Lamborghini elettrica è in sviluppo, ma quando arriva?

Passare dai motori termici a quelli elettrici sembra essere un passaggio inevitabile per i produttori di auto, anche per quelli specializzati nello sviluppo di supercar. Ovviamente Lamborghini non fa eccezione, e nelle scorse ore il CEO del brand, Stephan Winkelmann, ha condiviso ulteriori dettagli in tal senso.

Innanzitutto sappiamo che Lambo intende lanciare ben quattro modelli a emissioni zero entro il prossimo decennio, ma il primo non arriverà a breve e sarà commercializzato parallelamente alle supercar tradizionali (non sarà facile soppiantarle, la Urus è la macchina più venduta di sempre). Due di queste saranno "auto sportive, mentre le altre due saranno più versatili. Dopo il 2030 arriverà una certa diversificazione che le renderà più pratiche nel quotidiano. Avremo quattro auto completamente elettriche. Circa le super sportive abbiamo in programma prima le versioni plug-in hybrid. Le nuove macchine saranno plug-in hybrid. Le regolamentazioni di diranno cosa ci sarà permesso fare dopo il 2030."

Di seguito Winkelmann ha voluto lasciare una porta aperta ai carburanti sintetici, che col tempo diverranno a impatto zero di carbonio. Ora come ora è praticamente impossibile produrli su larga scala, ma negli anni le cose potrebbero cambiare e la casa automobilistica italiana non scarterà alcuna opzione.



Tornando al presente non possiamo lasciarvi prima di avervi mostrato una incredibile Lamborghini Huracan modificata: potrebbe far impallidire persino la Huracan Super Trofeo Omologata.