Ecco la Lamborghini elettrica: 'Concept che anticipa vettura di serie svelato a giorni'

Lamborghini è al lavoro su un'auto elettrica ma non sarà una supercar, così come spiegato negli scorsi giorni dal CEO del marchio di Sant'Agata Bolognese, Stephan Winkelmann. E per avere un assaggio di quella che sarà la prima EV del Toro bisognerà attendere soltanto pochi giorni.

Così come fatto sapere dalla stessa Lamborghini, che di recente ha svelato la sua prima ibrida, la Revuelto, la prossima settimana in occasione della Monterey Car Week, sarà appunto mostrato un concept elettrico che anticiperà le forme della futura vettura di serie.

"Il nuovo concept della prima auto elettrica al 100%", l'ha definito la stessa Lamborghini aggiungendo che sarà il "primo prototipo della nostra quarta auto di serie". Stando a quanto emerso in questi mesi, la nuova Lambo green non sarà una classica supercar, ma una vettura due + due e più alta da terra.

L'idea è quella di metterla in vendita fra cinque anni, a partire dal 2028, quindi con largo anticipo rispetto al ban dell'Ue di benzina e diesel previsto per il 2035. Ultimamente sono apparsi in rete diversi render su come potrebbe essere la prima Lambo full electric, leggasi una GT a quattro posti in linea, e quello mostrato a Monterey sarebbe il secondo concept completamente elettrico dopo la famosa Terzo Millennio, hypercar da mille e una notte apprezzata per la sua forma visionaria in tutto il mondo.

Winkelmann ha specificato che la vettura non sarà “tutta Lamborghini”, visto che condividerà dei componenti con la casa madre, il gruppo Volkswagen, ed è quindi probabile che utilizzerà una piattaforma in condivisione anche con altri marchi interni come ad esempio Bentley e Porsche.

Dopo la prima Lamborghini elettrica, come detto sopra prevista nel 2028, ci sarà spazio per un altro EV in casa Sant'Agata Bolognese, leggasi la Urus, che dovrebbe divenire full electric dall'anno successivo con una nuova generazione. Prima di congedarci vi ricordiamo che la Monterey Car Week scatterà mercoledì prossimo, 16 agosto, ma la mostra vera e propria comincerà il prossimo 18 agosto.