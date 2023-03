La prima Lamborghini elettrica non sarà un SUV: le parole del CEO

Lamborghini sta sviluppando il suo primo veicolo completamente elettrico, con data di arrivo fissata nel 2028. Nel breve termine, la casa del Toro avrà il compito di rendere l’intera gamma ibrida, ciò avverrà entro la fine del 2024.

Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, intervistato dai colleghi di Motor1, ha aggiunto alcuni dettagli sulla futura Lambo elettrica. “Sarà un nuovo stile di carrozzeria, perché ciò che manca nella gamma attuale è una gran turismo 2+2, penso che sarebbe una buona aggiunta alle due super sportive e al SUV”, ha dichiarato Winkelmann.

Ciò va in contrasto con le voci di corridoio degli ultimi tempi, che volevano una simil-Urus come prima Lamborghini dotata di propulsione totalmente elettrica. La stessa Lamborghini ha specificato successivamente che il modello non avrà alcuna capacità fuoristrada. I rumor si erano generati a seguito di alcune dichiarazioni della casa di Sant’Agata Bolognese, che indicavano la futura EV come più alta da terra delle tradizionali Lambo, per migliorare la guidabilità nel quotidiano.

D’altronde anche le passate vetture del marchio contraddistinte dai 2+2 posti, come Espada e Islero, avevano un’altezza da terra maggiore rispetto ad una Miura. L’elettrificazione della gamma è iniziata con la nuovissima Lamborghini Revuelto, l’Urus riceverà il prossimo anno un propulsore ibrido plug-in, mentre l’erede della Huracán presenterà anche un motore elettrico che aiuterà, verosimilmente, il classico 10 cilindri a V. (Nella foto copertina 2014 Lamborghini Asterion LPI 910-4)