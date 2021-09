La prima Lamborghini elettrica sarà una GT 2+2? La possibile data di lancio

Presto o tardi, anche Lamborghini inizierà a produrre solo auto elettriche. Ora, secondo un nuovo rumor, la data utile potrebbe essere il 2027, con il debutto di una nuova EV ad alte prestazioni da 4 posti.

Lo scorso mese di maggio Lamborghini ha già svelato al mondo i suoi piani di elettrificazione, con l'intera gamma che sarà ibrida entro il 2024. Entro la fine del decennio però il marchio del Toro presenterà anche la sua prima auto 100% elettrica, alimentata a batteria, e un nuovo rumor di Automotive News pensa che questo possa accadere fra il 2025 e il 2027, con una EV costruita su piattaforma SSP (Scalable Systems Platform).

Una "forchetta" temporale alquanto realistica, del resto Lamborghini non sta lavorando da sola: la piattaforma elettrica ad alte prestazioni SSP è ingegnerizzata in collaborazione con Audi e Porsche, sempre brand del Gruppo Volkswagen. Il nuovo report pensa anche questa prima EV di Lamborghini possa essere una GT da 2+2 posti, possiamo dunque immaginare una sorta di Taycan portata all'eccesso (a proposito: abbiamo provato la Porsche Taycan Cross Turismo nel nord della Francia).

La curiosità attorno al progetto è tanta, non vediamo l'ora di scoprire le potenzialità della piattaforma SSP, che secondo Volkswagen sarà in grado di adattarsi a diversi tipi di auto; pronta a entrare in produzione dal 2026, questo pianale potrebbe dar vita a oltre 40 milioni di veicoli nel corso del suo ciclo vitale. Non ci resta che aspettare fiduciosi e con l'acquolina in bocca.