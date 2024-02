La Lamborghini elettrica: 'Avrà 1.300 cavalli e sarà un'auto emozionale'

Lamborghini si appresta a fare il suo debutto nel mondo dei veicoli elettrici con il primo modello previsto per il 2028. Il capo del marchio, Stephen Winkelmann, ha dichiarato che il primo veicolo elettrico del toro sarà un crossover 2+2 GT, ma l'azienda sta anche lavorando su alcune supercar.

Winkelmann ha sottolineato che, nonostante la transizione verso la propulsione elettrica, la Lamborghini intende mantenere intatta l'emozione e la potenza che caratterizzano i suoi veicoli"I numeri sono importanti. Per quanto riguarda la potenza, stiamo parlando di almeno un megawatt (1341 CV). Questo è sicuro. Questo è uno dei pilastri di misurazione per le prestazioni di domani quando si parla di full electric. Ma ciò che per noi è il modo in cui ti senti alla guida della macchina"

Il capo della Lamborghini ha spiegato infatti che, oltre alle prestazioni, è essenziale che i veicoli elettrici offrano un'esperienza emozionale unica, simile a quella dei modelli tradizionali. Questo significa tradurre la potenza e le prestazioni in un'esperienza di guida coinvolgente e gratificante (a proposito, ricordate la Lamborghini Diablo di Donald Trump? E' stata venduta a una cifra da capogiro).

"La performance di una Lamborghini è divisa in due: una parte è l’accelerazione, la velocità massima, il tempo sul giro e il comportamento in frenata, ma questo deve essere tradotto in emozioni, e ogni cliente che guida una Lamborghini ne riconosce l'esistenza e l'importanza. Ed è proprio questa emozione che dovrà essere tradotta in elettrico" Questo è un compito impegnativo e toruoso da seguire (soprattutto in un clima di grande scetticismo), ma l'azienda è determinata a raggiungere questo obiettivo, anche se, lo stesso Winkelmann, lo definisce una "quasi 'mission impossible'".

Prima di concentrarsi completamente sui veicoli elettrici, Lamborghini ha ancora progetti in corso per i suoi modelli a combustione interna. Il successore della Huracan, ad esempio, è in fase di sviluppo e includerà un V8 biturbo ibrido.