Lamborghini E_X: una hypercar elettrica che corre verso il futuro

Il settore automotive sta attraversando un periodo di rivoluzione senza precedenti. Sin dagli albori, i veicoli sono sempre stati sospinti principalmente dai motori a combustione interna, ma i prossimi anni vedranno con grande probabilità un avvento estensivo e permeante dei sistemi completamente elettrici.

Il cambiamento non concernerà soltanto i segmenti medio-bassi, ma anche le vetture sportive, le supercar e persino le hypercar. In questo senso Lamborghini, nonostante provi a spingere più lontano possibile i suoi ottimi V12, non fa affatto eccezione.

I primi esperimenti di elettrificazione sono già stati realizzati attraverso la straordinaria Lamborghini Sian la quale fa uso di supercondensatori per incrementare l'output complessivo, ma il designer professionista Andrea Ortile ha voluto immaginare un passo ulteriore verso la mobilità a zero emissioni della casa di Sant'Agata Bolognese tramite dei render davvero intriganti.

La hypercar visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina è stata denominata Lamborghini E_X: stiamo parlando di una macchina con un solo posto a sedere la quale trae ispirazione da alcuni bolidi del passato del brand. Secondo il designer, lo straordinario Marcello Gandini ha ispirato in parte il suo lavoro con opere quali Lamborghini Countach e Lancia Stratos Zero.

Probabilmente l'elemento che più salta all'occhio della E_X è l'assenza di parabrezza e finestrini tradizionali, in quanto sostituiti con uno strato perforato dello stesso colore della carrozzeria, che consente di guardare fuori all'ospite ma non di curiosare agli osservatori esterni. Oltretutto pare che il concept non possegga nemmeno le portiere: al loro posto c'è un tettuccio in grado di spostarsi per permettere al conducente di abbandonare l'abitacolo.

Queste soluzioni fanno sì che le linee della macchina siano fluide e sinuose come nessun altro veicolo mai effettivamente approdato sul mercato e, nonostante il design sia sicuramente futuristico, non ci sembra del tutto alieno. Dal nostro canto vi consigliamo di guardare con attenzione la galleria in calce, ma in chiusura vogliamo restare in tema rimandandovi alla FerRAR.exe: il bolide digitale pare fuoriuscire direttamente dalla Night City di Cyberpunk 2077.

Tornando al marchio del Toro non possiamo non mostrarvi i due personalizzatissimi esemplari di Lamborghini Sian appena approdati sul suolo del Regno Unito: saranno tra i primi ad essere venduti in Europa.