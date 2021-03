Lamborghini Diablo VT Roadster: in vendita un magnifico esemplare della storica supercar

Quando gli appassionati di motori riavvolgono il nastro dei ricordi legati al mondo automobilistico non possono non pensare alla Diablo nel giungere agli anni '90. La vettura rappresenta la prima Lamborghini "moderna" nonché uno dei modelli più iconici della casa insieme alla stupenda Countach.

Tra le altre cose la Diablo è uno degli ultimi sforzi individuali della casa di Sant'Agata Bolognese, poiché poi anni dopo, più precisamente nel 1998, è stata acquistata dal Gruppo Volkswagen. Insomma, la Diablo VT è una di quelle varianti che gli adolescenti dell'epoca amavano a tal punto da acquistarne poster e appenderli in cameretta, ma bisogna dire che anche gli adulti si lasciarono ammaliare dal suo fascino.

L'esemplare raffigurato nella galleria in fondo alla pagina, una Diablo VT Roadster del 1997, è appena stato messo in vendita senza riserva da parte di Barrett-Jackson e presenta un chilometraggio complessivo di 31.069 chilometri. Non è poco per una macchina del genere, ma ha percorso soltanto 100 chilometri dopo l'ultimo servizio di manutenzione effettuato nell'agosto del 2020: durante la revisione le sono state sostituite molle, batteria e supporti. La macchina tra l'altro gode di un moderno controllo delle sospensioni denominato Active Ride Height Control (ARHC), il quale rappresenta l'unica modifica apportata al bolide.

Come potreste notare voi stessi, la Diablo VT è rifinita in una tonalità di Blu Scuro che a certe angolazioni e sotto alcuni tipi di luce può quasi virare verso il porpora. La verniciatura è contrastata dall'argento degli ottimi cerchi OZ e da poco altro, mentre nell'abitacolo regna la pelle chiara alternata al nero delle plastiche e della parte alta della console centrale e del cruscotto.

Sotto alla carrozzeria batte invece l'eccellente V12 aspirato da 5,7 litri in grado di erogare ben 492 cavalli di potenza e 580 Nm di coppia scaricati verso tutte e quattro le ruote attraverso un cambio manuale a cinque rapporti. Appena acquistato, un bolide del genere poteva passare da 0 a 100 km/h in circa 4,7 secondi, mentre la sua velocità massima eccedeva i 320 km/h. Nel caso in cui ne aveste la possibilità economica, doveste assolutamente partecipare all'asta di Barrett-Jackson, che si terrà proprio in questi giorni.

A proposito di bolidi classici Lambo dovreste dare un'occhiata anche ad una ottima Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition che, a differenza della Diablo VT Roadster, ha percorso pochissimi chilometri.