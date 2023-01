Lamborghini Diablo VT Roadster all'asta, meraviglioso esemplare del 1999

Oltre alla Lamborghini Countach LP400 di Rod Stewart all’asta, RM Sotheby’s sta per proporre in questo mese una favolosa Lamborghini Diablo VT Roadster argentata del 1999 in vendita, supercar estremamente affascinante pronta a conquistare occhi (e portafogli) degli appassionati.

L’esemplare a disposizione della casa d’aste è uno dei 200 circa costruiti in tutto il mondo e uno tra i pochi realizzati nello specifico per il mercato nordamericano. Sul contachilometri appaiono circa 30.000 chilometri e, esteticamente, si fa notare con i cerchi in lega OZ Racing cromati da 18 pollici e lo spoiler posteriore; nel kit di vendita sono inclusi la borsa degli attrezzi di fabbrica, accessori in pelle e il consueto assortimento di libretti di proprietà e fatture.

Il design firmato Marcello Gandini e la carrozzeria Bertone catapultarono Lamborghini verso l’olimpo del mercato automotive dopo il grande successo delle Miura e Countach. La Diablo VT Roadster lanciata nel 1995 divenne l’auto poster per la casa di Sant’Agata Bolognese negli anni Novanta, complice il lancio con la rivoluzionaria trazione integrale Viscous Traction (da cui VT) e con motore V12 da 5,7 litri. La versione del 1999 si presenta con fari fissi ripresi dalla Nissan 300ZX, sistema frenante antibloccaggio con dischi Brembo più grandi e motore da 529 cavalli.

Gli esperti suggeriscono un prezzo di vendita tra 425.000 e 475.000 dollari, sarà davvero così? Non ci resta che attendere l’asta del 26 gennaio all’Arizona Biltmore Resort & Spa per scoprire chi si aggiudicherà questo capolavoro di ingegneria.

A fine dicembre abbiamo notato poi anche una rarissima Lamborghini Veneno Roadster in vendita.