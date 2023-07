Lamborghini Diablo Eccentrica: il restomod da 1,2 milioni di euro, ma niente elettrico

La Lamborghini Diablo è stata una delle supercar più amate degli anni '90. Disegnata da Marcello Gandini, quando venne commercializzata, con i suoi 325 km/h, era l'auto più veloce dell'epoca. Al di là della sua velocità straordinaria, a conquistare il cuore degli appassionati fu il suo design.

La Lamborghini Diablo aveva una linea tagliente e spigolosa che le regalava quella sensazione di “razzo a quattro ruote” tipica delle vetture del Toro, e marchio di fabbrica dell'azienda di Sant'Agata Bolognese.



Si poteva migliorare? Impossibile, ma probabilmente ci è riuscito Emanuel Colombini, a capo del progetto Eccentrica: ha preso la Diablo, l'ha fatta passare sotto i feri, e il risultato è il restomod che vedete su questa pagina.



Di restyling ne abbiamo visti tanti negli ultimi mesi, come una splendida Peugeot 205 Gti da 200 CV, ma probabilmente quello della Lambo li batte tutti. Eccentrica riesce infatti a mantenere intatto la magia della Diablo, abbellendola con una serie di dettagli inediti che non sfigurano affatto.

«Alla base del progetto — spiega Colombini a capo della start up Eccentrica, con sede a San Marino — c’è l’idea che il mercato delle hyper e supercar avrà sempre più bisogno in futuro di un prodotto con un’anima sincera, come lo erano le sensazioni che si provavano alla guida di questi bolidi».

L'idea di partenza è stata quella di ispirarsi alla mitica Diablo GTR, con la carrozzeria che è stata completamente rivista, ad eccezione del parabrezza, rimasto originale. Tutto il resto è stato modificato con parti nuove di modo da ottenere una maggiore efficienza.

La Diablo di Eccentrica monta inoltre pneumatici Pirelli, freni Brembo, scarico Capristo, sistema audio Marantz, e interni rivestiti in Alcantara. Sotto il cofano troviamo invece un motore V12 da 550 cavalli e 600 Nm di coppia con una trazione integrale, mentre il cambio è rimasto quello originale Diablo.



Le prestazioni parlano di 0-100 km/h in soli 3,5 secondi e una velocità massima di 335 km/h. In tutto verranno prodotti 19 esemplari di Diablo Eccentrica, e il prezzo non è per tutti, 1.2 milioni di euro per tempi di consegna fra i 16 e i 18 mesi.



La speranza, ovviamente, è che chi l'acquisti non faccia come un noto cittadino australiano capace di distruggere la Diablo appena comprata.