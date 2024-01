La Lamborghini Diablo di Donald Trump è stata venduta a una cifra pazzesca

A inizio gennaio 2024 fece scalpore la notizia della Lamborghini Diablo di Donald Trump in vendita a un'asta organizzata dalla casa Barrett-Jackson. Da quel momento impazzirono le quotazioni della vettura; in fin dei conti si trattava di un modello unico, del 1997 e appartenuto a un Presidente degli USA, insomma, un'auto speciale.

La supercar in questione (una Diablo VT Roadster), infatti, si rivela essere un esemplare semplicemente unico delle 132 unità vendute in America dal 1997 al 1999. Questo perché si tratta della sola Lamborghini della serie con livrea dipinta in Blu Le Mans, una richiesta di Trump in persona al momento dell'acquisto, e soprattutto con una placca, presente all'interno di uno dei due sportelli, che recita 'Donald Trump 1997 Diablo' (per saperne di più su questa storia: una spettacolare Lamborghini Diablo blu è all'asta: apparteneva a Donald Trump).

Un'occasione più unica che rara, dunque, per tutti gli appassionati del modello, oltre che per i 'tifosi' del politico che attualmente, dopo la sconfitta del 2020 e il caso dell'assalto al Campidoglio, e tutti i guai giudiziari che sono seguiti, si ritrova a correre per le presidenziali ancora una volta. E sembra essere anche il favorito (tra i Repubblicani). Ma torniamo alla Lambo: a meno di un mese dall'annuncio dell'asta ecco che arriva la notizia della vendita dell'auto, a un prezzo 'straordinario', come definito dal Daily Mail.

Barrett-Jackson non aveva reso pubblica alcuna stima, ma solamente le somme della precedente vendita, ovvero quando nel 2016 la Diablo è stata venduta (su Ebay...) a poco più di 425.000 euro; Trump se ne era separato dal 2002. Da quel momento, però, sono cambiate molte cose, una su tutte: l'elezione a Presidente degli Stati Uniti d'America. Un dettaglio che ha fatto lievitare, e non di poco, quella somma. Secondo John Mayhead, redattore della Hagerty Price Guide consultato dal quotidiano britannico, il prezzo medio di una Diablo attualmente ammonterebbe a circa 204.000 euro, mentre la VT Roadster di Trump è costata cinque volte tanto: 1.017.203 di euro. Leggermente inferiore rispetto alla Lamborghini Countach di Wolf of Wall Street costata una fortuna.