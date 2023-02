E se Lamborghini creasse un LM 003 sulle orme del leggendario LM 002?

Lanciato nel 1986, il Lamborghini LM 002 ha sicuramente anticipato i tempi rispetto ai moderni SUV. Forse li ha anticipati anche troppo, non avendo riscosso il successo sperato, ora però i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo Lamborghini LM 003 come qualcuno ha già immaginato sul web (come i ragazzi di CarScoops)

Alla fine, lo sappiamo bene, Lamborghini è riuscita a trovare la sua strada anche nel settore dei SUV ad alte prestazioni: Urus è senza alcun dubbio il modello più venduto del toro oggigiorno. Quanto sarebbe eccitante però avere un nuovo LM 003? Un autentico mostro della strada capace di superare qualsiasi sfida o superficie, la risposta a combustione interna e tutta italiana al Tesla Cybertruck di Elon Musk - o comunque ai giganteschi Hummer di GM, con cui il Gruppo Volkswagen potrebbe collaborare a livello di piattaforma.

Certo a differenza dell’originale LM 002 il nuovo LM 003 non avrebbe di certo un motore V12: Lamborghini ha creato le sue ultime auto V12 con la coupé Invencible e la roadster Auténtica, l’unica strada possibile potrebbe essere un sistema ibrido ad alta potenza, magari con motore V10 o V8. C’è qualcuno che ipotizza persino una soluzione Full Electric, magari prendendo in prestito qualche tecnologia dal mostruoso Audi RS Q e-tron E2, vera e propria bestia del deserto arrivata alla sua seconda generazione.