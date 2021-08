La nuova Lamborghini Countach tornerà dalla Monterey Car Week con un piccolo danno...

In questi giorni non si fa che parlare della Lamborghini Countach. C’è chi la loda, chi la critica, chi la sogna e chi invece deve portarla alla Monterey Car Week per esibirla in tutto il suo splendore. Peccato che quando farà ritorno, porterà i segni del lungo viaggio.

In queste ore è apparso infatti un video su Instagram, dove un appassionato si è accorto che l'auto porta con sé un piccolo segno e decide di controllare più attentamente. E infatti avvicinandosi alla ruota posteriore sinistra, e concentrandosi sul bordo del cerchione, è evidente come questo sia piuttosto rigato. Il caratteristico marchio di fabbrica che i marciapiedi lasciano sui cerchi in lega di chi parcheggia senza troppa attenzione.

In questo caso è difficile pensare che l’auto sia stata parcheggiata da qualche parte, ma indubbiamente nelle manovre di carico o scarico della vettura qualcosa non è andato per il verso giusto. I cerchioni sono talmente grandi che anche le pedane per caricarla sul camion possono creare un danno di questo tipo, e lo potete vedere voi stessi nel video che abbiamo pubblicato per farvi sentire il sound del toro – e se non lo avete ancora fatto, guardatelo.

Ovviamente si tratta di un’inezia, ma sappiamo bene che questo genere di cose fanno il giro del mondo in un attimo una volta in rete.