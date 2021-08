La nuova Lamborghini Countach torna a mostrarsi: è lei o non è lei?

“Da grandi tradizioni nascono grandi creazioni”. Con questa emblematica frase si apre il post Instagram tramite il quale Lamborghini ha rivelato tre nuovi immagini della futura Countach. Un primo assaggio di ciò che sarà il misterioso modello.

L'annuncio della Countach ha colto tutti di sorpresa. Lamborghini sembra voler festeggiare alla grande il cinquantesimo anniversario della supercar, presentata per la prima volta sotto forma di prototipo al Salone di Ginevra 1971.

Le foto mostrano i primi dettagli senza svelare l'aspetto complessivo dell'auto. Sappiamo che avrà, come era lecito aspettarsi, un anteriore caratterizzato dalla forma a cuneo; sull'affilato muso è plasmata una sottile calandra che incorpora il badge "Countach". Nella stessa foto appare uno splitter anteriore pronunciato e dall'aspetto minaccioso. La seconda foto contiene i tre caratteri che ogni fan Lamborghini ama: V12. Sarà il propulsore che equipaggerà l'auto, forse aiutato da motori elettrici. La terza ed ultima foto ci mostra le prese d'aria accanto al cofano motore, l'elemento più fedele al design del modello originale. Qui compare anche l'elegante tappo del carburante, nero lucido e firmato Lamborghini.

Non ci sono ancora date per la presentazione ufficiale ma puntiamo sul 15 agosto, quando prenderà il via il Concours d'Elegance di Pebble Beach. Attualmente non sappiamo se la vettura sarà un modello di transizione verso la nuova V12, un'edizione speciale limitata su base Aventador o semplicemente un concept.

Parlando di Countach moderne vi consigliamo di dare un'occhiata alla Countach 50, proposta indipendente dell'artista ARC Design.