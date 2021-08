La nuova Lamborghini Countach scende in strada, e il sound è da applausi

Le voci di corridoio sull'eventuale arrivo di una Lamborghini Countach rielaborata in chiave moderna hanno cominciato a circolare all'incirca una settimana fa. Dopo i primi rumors e le immagini trapelate, il brand di Sant'Agata Bolognese ha finalmente mostrato al mondo la sua eccezionale creatura.

Partendo dalle specifiche tecniche dobbiamo menzionare la presenza di un possente V12 aspirato da 6,5 litri, il quale va ad ibridarsi attraverso il medesimo supercondensatore da 34 cavalli montato sulla appariscente Sian. L'output complessivo ammonta quindi a ben 814 cavalli di potenza e circa 720 Nm di coppia, i quali si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h attuabile in 2,8 secondi e in una velocità di punta pari a 355 km/h.

La nomenclatura completa è Lamborghini Countach LPI 800-4, e il team italiano provvederà a riprodurne appena 112 esemplari a partire dai prossimi giorni. I facoltosi clienti che vorranno metterla nel proprio garage dovranno sborsare una cifra non distante dai 3 milioni di euro.



Adesso però vogliamo deliziarvi col video pubblicato nelle scorse ore su YouTube da Speedster404, poiché è il primo a permetterci di ascoltare il sound del bolide mentre si aggira con cattiveria sulle strade pubbliche della California.



Da parte nostra siamo rimasti estremamente compiaciuti da quanto ci arriva alle orecchie. Siamo certi che gli ingegneri del marchio abbiano speso molto tempo nel perfezionare le tonalità e la frequenza del sound, e l'effetto è assolutamente garantito.



Degno di nota però anche quanto visibile al minuto 1:06. La telecamera si avvicina all'abitacolo aperto per inquadrare i lussuosi quanto sportivi interni in pelle rossa e nera con dettagli in fibra di carbonio e cuciture in bianco. Lo stile è puramente Lambo, e non mancano i richiami al passato dello storico brand, anche se in realtà sono meno numerosi di quanto ci saremmo aspettati.



Per restare in tema di vecchie glorie tornate agli onori della cronaca vogliamo tirare in ballo la splendida Lamborghini Diablo del 2001 messa in vendita alcuni giorni fa, ma la ciliegina sulla torta è un'altra: beccatevi questa incredibile McLaren F1 del 1995 appena venduta per 20,46 milioni di dollari.