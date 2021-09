Questa Lamborghini Countach è un rottame e vale 200.000 euro

Quanti soldi sareste disposti a spendere per portarvi a casa una mitica Lamborghini Countach originale? Non parliamo della nuova Lamborghini Countach rilanciata nel 2021 ma di una vettura figlia degli anni ‘80, completa di ogni dotazione. 200.000 euro andrebbero bene? Beh prima di accettare date un’occhiata all’auto...

Vi stiamo infatti vendendo, per così dire, una Countach che è letteralmente un rottame, distrutta in più punti e con diversi pezzi da riassemblare insieme - perché assomigli a una vera Countach. Folle penserete, eppure la vettura che vedete in foto (una Lamborghini Countach LP 550S, anche conosciuta come 5000S) è finita all’asta sul sito Historics.co.uk, a un prezzo stimato fra le 145.000 e le 180.000 sterline, parliamo di cifre attorno ai 200.000 euro per l’appunto.

Si tratta di una Countach del 1982 con 61.840 km percorsi. Nonostante l’aspetto, il motore ufficiale è al suo posto ed è un 4.8 litri da 375 CV e 426 Nm di coppia, ancora funzionante ma ovviamente meritevole di una profonda revisione. La vettura è rimasta immobile in un magazzino per più di 10 anni e ora è alla ricerca di un nuovo proprietario, che si prenda cura di lei e magari la rimetta a posto così come merita. Sareste pronti ad abbracciare una sfida di questo calibro? (Foto: Historics.co.uk)