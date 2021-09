Lamborghini ricrea il primo prototipo della Countach per i 50 anni?

Il 2021 per Lamborghini è un anno di festa: nel marzo 1971 venne presentata la Lamborghini Countach al Salone dell’Automobile di Ginevra. Un evento che ha cambiato irrimediabilmente il DNA della casa di Sant’Agata Bolognese.

Il cinquantesimo anniversario è quindi legato alla presentazione del prototipo Countach LP 500 e non all’effettiva messa in commercio del modello, avvenuta solo nel 1974. Lamborghini fece una vera corsa contro il tempo per convertire l’avveniristica show car a vettura di produzione. Durante il processo purtroppo il giallo esemplare di Ginevra venne distrutto: dopo essere stato sfruttato per lo sviluppo venne utilizzato per le prove di crash-test e infine demolito.



La LP 500 era molto diversa dalla LP 400 che giunse nelle concessionarie. Montava un V12 da 4971 cc, cilindrata poi ridotta a 3929 cc nella versione definitiva, ed era costruita su di un telaio con pianale in acciaio anziché sfruttare il traliccio tubolare. Il design pennellato da Marcello Gandini restò pressoché invariato, uno sforzo enorme per la Carrozzeria Bertone.



Lamborghini sembra voler rimediare al prototipo distrutto costruendo, con i metodi e i disegni originali, una “recreation”. Un’opera che probabilmente finirà nel Museo Lamborghini. La Countach è stata in commercio per sedici anni, producendo la bellezza di cinque serie diverse. A queste va aggiunta la Countach Evoluzione, esemplare sperimentale supervisionato dal leggendario Horacio Pagani.



Piatto forte del cinquantesimo anniversario è la serie limitata Lamborghini Countach LPI 800-4, una sorta di remake dell’originale. Il suo V12 aspirato da 6,5 litri è capace di sprigionare ben 814 CV di potenza.