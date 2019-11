Questa Lamborghini Countach QV Downdraft ultra-rara sarà battuta all'asta

Il mondo dei collezionisti è in fermento, perché presto sarà battuta all'asta un gioiello di rara qualità. Stiamo parlando di una rarissima (e completamente restaurata) Lamborghini Countach QV Downdraft. Il banditore è la Russo e Steel Collector Automobile Auction, con l'asta che si terrà a gennaio in Arizona.

La Countach è stata venduta per un periodo di ben 16 anni, e le differenze e gli update tra una generazione e l'altra non si contano sulle dita di due mani. Questa QV Downdraft, ad ogni modo, è una delle più rare e ambite.

Il nome arriva direttamente dal motore, un massiccio V12 da 5.0L. Il trattamento Downdraft è stato dato a meno di un terzo delle quasi 2.000 Countach vendute negli anni. Ne esistono appena 380.

La QV Downdraft è anche nota come LP5000 Quattrovalvole — come intuibile, dipende dal numero di valvole per cilindro, distinguendo dalle prime Countach che ne usavano due. Morale? Anche grazie a questo accorgimento, parliamo di una belva da 455 CV.

La Countach QV Downdraft rientrava nella classe FIA Group B series, cioè la Prototype Class. Negli anni che furono, ci ricorda The Drive, questa Lamborghini se la sarebbe dovuta vedere con veicoli del calibro della Ferrari 288 GTO e della Porsche 959. Per correre in questa categoria, scrive sempre The Drive, i produttori dovevano impegnarsi a realizzare tot unità del veicolo omologate per l'uso su strada.

Purtroppo la Countach QV non arrivò mai a correre su circuito, il Group B venne sospeso prima che fosse possibile — erano gare troppo pericolose.

Ma la specialità di questo veicolo non finiscono qua, perché il modello che andrà all'asta è uno dei pochissimi esemplari commissionati da Lamborghini per la comparsa sui media durante il lancio promozionale. Uno dei modelli impeccabili che veniva usato sia per i servizi televisivi, che per le prove su strada ad opera della stampa specializzata. Ma non solo, anche per il materiale pubblicitario. Se volete, stiamo parlando della poster-girl delle Countach — la stessa che si mise in bella mostra durante il Salone di Ginevra del 1985.

.