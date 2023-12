Lamborghini Countach LW: dopo l'F40 i giapponesi stravolgono un altro mito

All'interno del mondo Lamborghini esistono miti che lo scorrere del tempo non potrà mai cancellare. Dopo avervi parlato della Countach tratta dal set di "The Wolf of Wall Street" che è stata battuta all'asta ad un prezzo fuori logica, vi proponiamo una personalizzazione "audace" di questo storico modello da parte del tuner giapponese Liberty Walk.

Questa Lamborghini Countach è attualmente esposta al Salone di Tokyo e, attraverso un video teaser, possiamo ammirarne l'estetica audace. A fianco di una carrozzeria di colore bianco, è stato installato un kit widebody che ha aggiunto uno splitter anteriore molto pronunciato e una rete posteriore a raccolta dello scarico e del paraurti. L'auto si presenta più squadrata del normale, con parafanghi allargati e una linea molto più dura e decisa.

Lo spoiler posteriore non è stato semplicemente sostituito, bensì ingigantito: adesso la sua presenza spicca non poco sull'estetica complessiva della carrozzeria. Anche gli scarichi sono stati sostituiti con un gruppo composto da ben quattro unità, in puro stile Motorsport.

Di certo, molti di voi potrebbero storcere il naso di fronte ad una reinterpretazione che, a primo occhio, può suonare come volgare e di cattivo gusto. La sensibilità, di noi italiani in primis, potrebbe uscirne turbata da questa esperienza.

Ricordiamo che Liberty Walk non è estraneo a queste situazioni: già in passato si crearono non poche polemiche per via di un'elaborazione (anch'essa molto "spinta") a una Ferrari F-40.