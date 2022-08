Lamborghini Countach LPI 800-4 diventa virtuale su Asphalt 9: Legends

Lamborghini annuncia il debutto della Countach LPI 800-4 su Asphalt 9: Legends, il noto racing game firmato Gameloft. Anche nella sua versione virtuale, la supersportiva del Toro fa sentire il rombo del suo V12 e fa ammirare l’iconico design a tutti gli appassionati; il debutto è persino accompagnato da una competizione dedicata.

Equipaggiata con il V12 Longitudinale Posteriore (LP) e tecnologia ibrida (I) da 48 volt, la Countach LPI 800-4 eroga una potenza complessiva di 814 CV e raggiunge prestazioni eccezionali, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, da 0 a 200 km/h in 8,6 secondi e una velocità massima di 355 km/h.

Presentata ufficialmente nell’agosto 2021 come collegamento tra passato e futuro del produttore italiano, la Countach LPI 800-4 è ancora in fase di sviluppo negli stabilimenti di Sant’Agata Bolognese, dai quali uscirà come ultimo modello d’ispirazione retrò della casa automobilistica. Difatti, lo stesso CEO ha promesso che dopo la Countach non ci saranno più rivisitazioni di vecchie Lamborghini.

Christian Mastro, Automobili Lamborghini Marketing Director, ha dichiarato quanto segue in merito all’arrivo della Countach LPI 800-4 sul videogioco sopra citato: “Asphalt 9: Legends rappresenta un’esperienza interattiva unica nel suo genere che darà a migliaia di fans l’opportunità di scoprire la nostra supersportiva ibrida. Countach LPI 800-4 è l’erede di una vettura leggendaria, in grado di rivoluzionare il mondo delle supersportive e di costruire parte fondamentale del patrimonio genetico Lamborghini”.