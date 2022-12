Lamborghini Countach LP400 'Periscopio' di Rod Stewart all'asta, è uno spettacolo

Mentre negli Stati Uniti sono arrivate le prime Countach LPI 800-4 per il mercato americano, in rete si torna al modello originale della fine degli Anni Settanta con la Lamborghini Countach LP400 Periscopio di Rod Stewart all’asta, pronta per essere battuta da RM Sotheby’s.

La rinomata casa d’aste sta per prepararsi alla vendita di questo modello molto particolare, uscito dalla fabbrica di Sant'Agata nel giugno 1977 e verniciato in Rosso con finiture Tobacco. Con telaio numero 1120262, questa Lamborghini Countach LP400 Periscopio è stata acquistata dal cantante Rod Stewart durante un tour in Australia; per tale ragione, dispone della guida a destra. Dopodiché, negli Stati Uniti il musicista ha chiesto ad Albert Madikian Engineering di applicare modifiche importanti, tra cui un kit full wide body. Infine, L'LP400 è stato portato nel Regno Unito nel 1987, per poi passare a un altro proprietario nel 2002.

Egli ha dunque revisionato il motore e applicato la conversione alla guida a sinistra, per poi rivendere il veicolo nel 2013 a un concessionario di Parigi, il quale ha infine portato il mezzo al restauro presso Lamborghini Polo Storico al fine di venderlo tramite RM Sotheby’s. Il prezzo non è noto ed è necessario contattare la casa d’aste per accedere a maggiori informazioni. Data la storia della Lamborghini Countach LP400 Periscopio in questione, oltre all’esistenza di solamente 157 esemplari della prima serie, siamo certi che raggiungerà cifre importanti. Chissà, magari il nuovo proprietario si concederà un giro su strada, facendo suonare il meraviglioso V12 progettato da Bizzarrini presente sotto il cofano.

Parlando invece di esemplari moderni, c’è una rarissima Lamborghini Veneno Roadster in vendita.