Lamborghini Countach, Liberty Walk svela a Tokyo la sua ultima creazione

Della Lamborghini Countach dell'elaboratore giapponese Liberty Walk ve ne avevamo già parlato. Adesso che quest'auto è stata presentata ufficialmente possiamo darle uno sguardo più approfondito.

La Lamborghini Countach widebody, vanta modifiche estreme, tra cui un paraurti anteriore aggressivo, archi sopra i parafanghi, minigonne laterali, un'ampia ala posteriore e un sistema di sospensioni pneumatiche. L'estetica da corsa è completata da eleganti ruote forgiate, uno scarico a quattro uscite, specchietti aftermarket e sedili Sparco Ultra Carbon. Sebbene il prezzo di questa trasformazione non sia stato ancora dichiarato, la creazione solleva interrogativi sulla conservazione delle icone automobilistiche di valore.

Infatti, Liberty Walk sollevò non poche polemiche con il kit widebody effettuato a una Ferrari F-40.- Molti si chiedono quanto in alto possano spingersi questi elaboratori nei loro "estri" creativi. Del motore di questa Countach non sappiamo molto, certo coloro che saranno interessati non avranno molti problemi a sganciare assegni anche da sei cifre pur di accaparrarsi uno di questi esemplari, tuttavia molte caratteristiche tecniche e meccaniche di questo veicolo sono ancora avvolte nel mistero.

Non avendo molto altro da dire su questa entusiasmante creazione, vi proponiamo quella che fu la Lamborghini Countach più potente mai realizzata, da ben 750 cavalli; numeri folli per l'epoca.