La Lamborghini Countach distrutta da DiCaprio in The Wolf of Wall Street è in vendita

È apparsa nel film The Wolf of Wall Street per appena 3 minuti e 11 secondi accanto a Leonardo DiCaprio, tanto però è bastato a una Lamborghini Countach del 1989 danneggiata in più punti di valere 2 milioni di dollari.

Scelta per essere la vettura sportiva di Jordan Belfort, il protagonista del film, la Lamborghini Countach in questione sta per essere battuta all’asta negli Emirati Arabi, con il venditore Bonhams che ha intenzione di guadagnarci una cifra attorno ai 2 milioni di dollari, circa 1,89 milioni di euro al cambio diretto. La vettura, ovviamente, non è stata restaurata, risulta danneggiata proprio come appare nel film. Si tratta di una delle due Lambo usate per la realizzazione del lungometraggio, proprio quella utilizzata dagli stunt per urtare altre vetture in strada.

L’auto è stata conservata nelle migliori condizioni dopo le riprese del film, risulta essere esattamente com’era a fine lavorazione: a quanto pare è la prima volta che fa la sua apparizione pubblica. Nello specifico si tratta di una Lamborghini Countach 25th Anniversary del 1989 che promette un’accelerazione 0-96 km/h in appena 4,7 secondi con 295 km/h di velocità massima. Dalle fabbriche Lamborghini (come nasce la nuova Revuelto negli impianti Lamborghini) sono uscite solo 658 unità come questa (venduta la Countach 25th Anniversary di Rod Stewart).

Oltre a essere una delle vetture di The Wolf of Wall Street, la Countach viene venduta con tutta la documentazione originale, dettaglio che la rende ancora più appetibile agli occhi dei collezionisti. Ciliegina sulla torta: la vettura di color Bianco Polo viene venduta assieme a un costume di Jordan Belfort. Si tratta di uno dei quattro completi utilizzati da DiCaprio nel film assieme alle scarpe: è il vestito che Belfort utilizza per salire, ubriaco fradicio, sull’auto. Per chiudere in bellezza il pacchetto di vendita include: due felpe con cappuccio appartenute alla crew del film, due DVD, una sedia da regista e un ciak autografato da Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Il pacchetto nel suo insieme potrebbe strizzare l’occhio quasi più ad appassionati incalliti di cinema che a collezionisti di automobili...