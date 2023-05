La Lamborghini Countach costruita a mano in garage torna in vendita: che prezzo!

Nel mondo delle auto ci sono repliche che lasciano il tempo che trovano, come la Reventon nata su una Honda Civic, ma in altri casi ci si trova di fronte a delle vere e proprie opere d’arte, come la questa Lamborghini Countach costruita interamente a mano in garage da Ken Imhoff, e che per la seconda volta torna in vendita su eBay.

Imhoff ci ha messo 17 anni per portare a termine il suo progetto colossale, iniziato nel 1990, e il risultato parla da sé. A prima vista sarebbe davvero difficile distinguerla da un modello originale per quanta cura è stata riposta nella sua creazione, anche se aprendo il cofano non ci sarà il solito V12 a dare il benvenuto, ma un motore V8 Ford 351 Cleveland, che comunque offre 500 CV, quanto basta per poterla definire una supercar.

Il nostro costruttore ha amato il percorso di creazione e l’auto finita, ma dopo alcuni anni ha deciso di liberarsene perché non aveva il tempo di starle dietro, quindi la mise in vendita per 90.000 dollari. Venne dunque acquistata dalla stessa persona che oggi ha deciso di rimetterla in vendita su eBay, chiedendo la modica cifra di 229.000 dollari, quasi il triplo del prezzo originario (purtroppo per Imhoff che l’ha costruita), ma pur sempre inferiore a quanto richiesto per portarsi a casa una vera Lamborghini Countach in perfette condizioni.

E a proposito della supercar di Sant’Agata Bolognese, godetevi il primo lavaggio dopo 20 anni di una Lamborghini Countach abbandonata.