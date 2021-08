La nuova Lamborghini Countach sta arrivando, e non è uno scherzo

La Countach è una delle auto più iconiche mai costruite e chissà quanti di noi avevano il suo poster appeso nella propria camera. Il video pubblicato da Lamborghini si ispira proprio a questo dettaglio, all’auto che ha agghindato i muri di un’infinità di case sparse per tutto il pianeta e che adesso sta per tornare in tutto il suo splendore.

L’annuncio è arrivato poco fa, inaspettato come una bella sorpresa, e potete vederlo con i vostri occhi nel video pubblicato qui sotto. La clip di 20 secondi inizia proprio con un bambino che guarda con occhi sognanti la supercar del toro appesa al muro della sua cameretta, e dopo una sequenza di immagini dedicate alla vettura in questione, il video si chiude con una frase inequivocabile: “La nuova Lamborghini Countach sta arrivando”.

Nelle nostre menti c’è un vortice di domande alimentato dalla curiosità, ma purtroppo dobbiamo accontentarci dell’annuncio, vero e autentico, a differenza di rumors o indiscrezioni. L’unica cosa che può svelare qualche dettaglio è l’immagine dell’auto nascosta sotto ad un velo celeste, che campeggia nella pagina dedicata alla nuova supercar di Sant’Agata Bolognese.

Possiamo solamente seguire le forme della vettura, che seguono gli stilemi del marchio e rinunciano all’ala posteriore, dettaglio che suggerisce un’ispirazione ai primi modelli Countach del 1970. Potrebbe trattarsi della supercar totalmente nuova dotata di un nuovo V12 come dichiarato poco tempo fa? Sarà soltanto un concept o andrà in produzione? Sono tante le domande, a cui speriamo di dare presto una risposta.