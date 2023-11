Lamborghini Countach e l'antiestetico spoiler anteriore presente solo nella versione USA

La Lamborghini Countach è stata un'auto fantastica, all'unanimità una delle più belle di sempre. Non tutti sanno però che la versione americana della supercar di Sant'Agata Bolognese era decisamente più brutta rispetto all'originale.

Tutta colpa di uno spoiler anteriore, una vera e propria ala appoggiata praticamente sul muso della Lambo, che l'azienda fu costretta ad applicare oltre oceano per questioni di sicurezza.

La Countach è a mani basse la Toro più impressionante di sempre e anche la recente Lamborghini Revuelto, ibrida plug-in da 1.020 cavalli non riesce a dare quella sensazione di maestosità che regalava la super sportiva progettata dal maestro Marcello Gandini.

Tante furono le versioni che vennero prodotte dalle parti di Bologna ma i modelli LP5000S e 5000 Quattrovalvole costruiti negli anni '80, sono senza dubbio quelli maggiormente rimasti nell'immaginario collettivo.

Ebbene, la versione 'anni 80' della Countach che giunse negli Stati Uniti, venne appunto obbligatoriamente modificata con l'aggiunta di uno spoiler anteriore, che apparve per la prima volta nel famoso film "Cannonball" in cui si vedeva, nella prima scena, una Lambo nera sfrecciare sull'autostrada mentre un'auto della polizia tentava invano di raggiungerla.

Come detto sopra il motivo di tale modifica che rovinò decisamente la linea filante della Countach lo si deve a delle norme di sicurezza della NHTSA, secondo cui all'epoca i fari non potevano essere posizionati ad un'altezza troppo bassa da terra per evitare che si rompessero troppo facilmente ad esempio a seguito di un impatto con un altro veicolo.

Di fatto l'escamotage fu di introdurre lo spoiler anteriore di modo che facesse da protezione delle stesse luci della Lambo, o in alternativa (e peggio ancora), dei paraurti in plastica messi di fronte ai fari.

Questa regolamentazione ha colpito anche altre vetture negli Stati Uniti, come ad esempio la Citroen CX in quanto dotata di sospensioni idropneumatiche che abbassavano troppo l'auto una volta parcheggiata.

Lo stesso avvenne per la CM ma per commercializzarla oltre oceano Citroen decise di modificarne il frontale sostituendo i sei fari rettangolari con quattro rotondi e aumentando il paraurti frontale.

Prima di congedarci vi vogliamo segnalare che la Lamborghini Countach di The Wolf of Wall Street è al momento in vendita all'asta.