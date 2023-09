Una Lamborghini Countach abbandonata è stata ritrovata nel deserto di Dubai

Dopo la spettacolare DeLorean abbandonata scoperta da Google Maps, un'altra vettura da mille e una notte è stata rivenuta dopo essere stata lasciata a se stessa, un nuovo avvistamento davvero commovente.

Stiamo parlando precisamente di una Lamborghini Countach, vettura protagonista di Wolf of Wall Street, nonché una delle supercar più belle non solo degli anni '80 ma di tutti i tempi, ricercatissima dai collezionisti di tutto il mondo.

Come da foto che trovate qui sopra, la vettura di Sant'Agata Bolognese è apparsa ricoperta da uno spesso strato di sabbia e con gli pneumatici bucati. Scatti che ovviamente sono diventati virali, e che hanno colpito in particolare tutti gli amanti delle auto, a cui sarà sicuramente scappata una lacrimuccia vedendo cotanto scempio.

Dopo aver visto le immagini, i commenti sono stati per lo più di questo tenere: “Rimettetela a nuovo perchè varrà un sacco di soldi” ed in effetti oggi una Lamborghini Countach può fruttare fino ad un milione di euro circa, una delle vetture di maggior valore dei mitici anni '80.

Bisognerà però capire quanto costerà rimetterla a nuovo e secondo alcuni utenti potrebbe trattarsi di una bella cifra: “La sabbia e il caldo estremo possono avere un impatto negativo”, segnala un utente, mentre un altro aggiunge: "Quell'auto avrà bisogno di molto più di un semplice cambio gomme se è rimasta ferma in un garage in mezzo al deserto dagli anni '80".

C'è chi poi ironizza sul motivo dell'abbandono, vedendo la gomma a terra: "Oh, capisco il problema, aveva una gomma a terra, quindi il proprietario ne ha appena acquistata un'altra", con riferimento ai ricchissimi imprenditori che popolano Dubai.

C'è invece chi ha notato anche un'altra supercar nella stessa foto, leggasi una Rolls-Royce (sembrerebbe una Silver Shadow), anch'essa in condizioni non proprio esemplari, ricoperta della sappia che nell'emirato si infila in ogni dove. Va detto che a Dubai sono state numerose le supercar abbandonate e poi ritrovate, come ad esempio una Ferrari Enzo, una delle sole 400 supercar mai prodotte.