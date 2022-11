Lamborghini ha confermato l'arrivo della Huracan Sterrato il prossimo dicembre

Di recente abbiamo visto più volte la Lamborghini Huracan Sterrato in azione in offroad in diversi trailer pubblicati dalla casa, ma ancora mancava una data di presentazione ufficiale. La Huracan Sterrato era comunque attesa entro la fine dell’anno, e la conferma arriva durante la comunicazione dei risultati dell’ottimo Q3 della casa del toro.

Lamborghini infatti ha confermato che la Huracan Sterrato verrà presentata a dicembre, e più nello specifico in occasione della fiera Art Basel di Miami, che si terrà dall’1 al 3 dicembre 2022. Una data importante in cui vedremo una Huracan diversa dal solito e con connotati ben lontani dai circuiti (leggete la nostra prova in pista a bordo della Lamborghini Huracan STO) ma non solo, perché la Huracan Sterrato sarà anche l’ultimo veicolo equipaggiato con un motore termico puro, prima dell’avvento delle unità ibride, a cui seguiranno quelle full electric.

Il nome “Sterrato” è ancora da confermare, ma la casa stessa aveva presentato il concept con questa denominazione, dunque è molto probabile che verrà mantenuta. Sotto al cofano invece dovrebbe esserci il V10 che conosciamo, perché le vere differenze da una Huracan normale risiedono nell’assetto e nel corpo vettura, che adesso è rialzato di 47 millimetri e più largo di 30 millimetri, mentre il sottoscocca è rinforzato e presenterà anche delle protezioni sul frontale e sul retrotreno.