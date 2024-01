Lamborghini chiude definitivamente l'era del V10: la prossima Huracan avrà un V8

Lamborghini sta lavorando al successore della Huracan, il quale sarà alimentato da un motore V8 con layout PHEV (veicolo ibrido plug-in). La domanda che sorge spontanea allora è: che fine farà il vecchio V10? La risposta non sembra essere confortante. Diciamogli pure addio.

Contrariamente alla Urus, che monta un motore V8 biturbo da 4,0 litri sviluppato da Audi, il successore della Huracan avrà un nuovo propulsore V8 progettato internamente dalla stessa Lamborghini. Il modello presenterà un design spettacolare, ereditando alcune caratteristiche distintive dall'iper-car Revuelto, come la monoscocca in fibra di carbonio, la firma luminosa a LED a forma di Y e lo scarico esagonale. (ecco l'erede della Revuelto in azione con pellicole camouflage).

Questa nuova vettura sarà la terza ibrida plug in della compagnia un pacco batteria da 3,8 kWh per immagazzinare l'energia e sarà prodotta nello stabilimento di Sant'Agata Bolognese. Sarà un po' più corta della Revuelto, benché ne condividerà il pianale, e userà materiali leggermente più economici.

Nonostante Lamborghini abbia già messo un piede nel mondo elettrificato attraverso la Lanzador, il direttore regionale del mercato asiatico, Francesco Scardaoni, ha dichiarato che, per il momento, l'elettrico non è una priorità per i propri clienti.