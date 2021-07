Lamborghini chiede 200.000 euro a una paninoteca: la storia (che potrebbe finir bene)

Più un brand è affermato e prestigioso, più - giustamente - vuole salvaguardare il proprio marchio e il suo valore, vigilando costantemente anche su potenziali plagi e quant’altro. Non sappiamo però quanto si possa parlare di plagio con la storia che stiamo per raccontarvi...

Protagonisti di questa vicenda sono Automobili Lamborghini e una paninoteca di Segrate, vicino Milano, chiamata ironicamente “Lamburghino”. Fra il produttore di supercar e il locale già in passato c’erano stati screzi, ma del tutto amichevoli, con il proprietario del locale costretto a cancellare tutti i tori disegnati accanto al nome del locale. Ora la questione vede l’arrivo di una nuova fase, decisamente più aggressiva: nessuna possibilità di accordo bonario e una richiesta in sede legale di oltre 200.000 euro di risarcimento per “concorrenza sleale e sfruttamento non autorizzato di un marchio industriale registrato”.

Certo il nome scelto è foneticamente molto simile a Lamborghini, così come il font dell’insegna del locale, possiamo però parlare di una rielaborazione ironica, visto che ci si rifà all’assonanza con “l’hamburghino”. Non c’è certo volontà di mettere i bastoni fra le ruote all’azienda di supercar, anche perché le due attività producono prodotti molto diversi fra loro…

Ovviamente una tale cifra significherebbe per la paninoteca, già colpita da un anno e mezzo di COVID-19, la chiusura definitiva, con ben sette dipendenti lasciati a casa. La questione è finita sulle pagine dei più importanti quotidiani nazionali, IlFattoQuotidiano.it ha anche contattato Lamborghini per saperne di più e sembra proprio che l’azienda di Sant’Agata Bolognese abbia offerto una soluzione bonaria: “l’immediata cessazione dell’utilizzo indebito del marchio”, dunque il cambio del nome e del font, cosa che il titolare ha promesso di fare subito, “a patto che l’incubo finisca”. Speriamo che questa storia possa risolversi nel migliore dei modi. Tra l’altro ci ricorda una questione simile che ha coinvolto Ferrari e un’associazione senza fini di lucro…