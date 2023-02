Lamborghini celebrerà il 60° anniversario con eventi attorno al mondo per tutto il 2023

Il 6 maggio del 1963 il sogno di Ferruccio Lamborghini si concretizzò nella nascita dello stabilimento Automobili Lamborghini, varcando così i cancelli dell’olimpo dei costruttori di auto sportive, dove la casa di Sant’Agata Bolognese si è trovata fin sa subito a proprio agio. Sono passati 60 anni da allora e Lamborghini è pronta a festeggiare.

Per tutta la durata del 2023, Lamborghini ha organizzato una serie di eventi internazionali, ognuno caratterizzato da una sua specificità, ma tutti accomunati dal desiderio di festeggiare con i clienti, i club ufficiali, i dipendenti e i fan Lamborghini nel mondo.

E i festeggiamenti sono iniziati lo scorso 19 gennaio, quando Lamborghini ha inaugurato il museo della casa, ora rinnovato e riallestito per celebrare il momento. La presentazione delle nuove Lamborghini Invencible e Autentica non facevano parte delle celebrazioni, ma siamo certi che i fan abbiano apprezzato la sorpresa, mentre il prossimo evento di festa sarà il Lamborghini Day Japan che si terrà il prossimo 23 febbraio a Suzuka, in Giappone, dove appassionati e collezionisti si troveranno assieme in uno dei mercati più importanti per il marchio.

Il 29 aprile sarà la volta del Lamborghini Day UK che andrà in scena sul circuito di Silverstone e ospiterà più di 300 clienti Lamborghini. Poi ci sarà il “60° Anniversario Giro” che terminerà il 28 maggio in Piazza Maggiore a Bologna, dove si terrà anche il “Concorso In Piazza”, un concorso d’eleganza dove pubblico, clienti e collezionisti potranno unirsi nel festeggiare il marchio del toro.

Nell’estate si terrà un evento simile in America, e poi a settembre sarà la volta della Cina, dove i clienti Lamborghini prenderanno parte al nono “Giro China”. A ottobre si torna in Italia, sul circuito di Vallelunga, per il “Lamborghini Festival” dove la casa mostrerà il proprio DNA e le vetture orientate alla pista. Infine a novembre, sempre a Vallelunga, si terranno le “Grand Finals” del campionato monomarca “Super Trofeo Lamborghini” (abbiamo provato la Lamborghini Huracan STO, la stradale derivata dalle competizioni).