Lamborghini cambia proprietario? Arriva un'offerta da 7,5 miliardi di euro

In base a recentissime indiscrezioni il gruppo di investimento Quantum Group AG avrebbe offerto la colossale cifra di 7,5 miliardi di euro per sottrarre Lamborghini al Gruppo Volkswagen. A farlo sapere è un report di Autocar, ma per il momento non ci sono informazioni circa l'eventuale accordo o rigetto dell'offerta da parte del Gruppo automotive.

Quantum Group è una holding company con sede a Zurigo, in Svizzera, e pare che in passato abbia già avuto contatti con Porsche. A guidare l'idea di acquistare la casa automobilistica italiana c'è Rea Stark, che è stato co-fondatore di Piëch Automotive in collaborazione con Anton Piëch, e cioè col figlio dell'ex boss del Gruppo Volkswagen Ferdinand Piëch, a sua volta pronipote dell'indimenticato Ferdinand Porsche. Allo stato attuale dei fatti però non è chiaro se Anton Piëch abbia avuto un ruolo nella possibile e faraonica offerta.



Secondo il report appena citato, Quantum Group non avrebbe intenzione di acquistare soltanto il marchio Lamborghini, bensì di rilevare l'intero stabilimento di Sant'Agata Bolognese nonché tutte le operazioni che la casa svolge nel mondo sportivo. Ad aggiungere carne al fuoco ci sarebbe un accordo quinquennale di fornitura da siglare con Audi che, lo ricordiamo, è produttrice di alcune componenti integrate nei modelli del brand italiano.



Per il futuro invece Quantum vorrebbe dare una nuova forma a Lamborghini svincolandosi dalla tecnologia del Gruppo Volkswagen, puntando tutto sull'innovazione e sull'implementazione di tecnologie di propulsione più pulite. Anche questo punto è stato riferito dal report condiviso da Autocar.



E' chiaro che il sentiero da percorrere sia quello dell'elettrificazione completa della gamma di supercar proprietarie, anche se in tal senso Lamborghini si è già espressa positivamente: comunque vada diventerà al 100 percento elettrificata entro pochi anni.



Quanto descritto finora probabilmente non avrà sorpreso affatto coloro i quali seguono con attenzione l'industria automobilistica. In effetti è già da un pezzo che si diffondono rumors sull'eventuale cessione di Lamborghini da parte del Gruppo Volkswagen, ma finora non si era fatto avanti nessuno.