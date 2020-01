Lamborghini, è boom di vendite nel 2019: 8.205 le auto consegnate

Il 2019 si chiude in positivo per Lamborghini. Il produttore italiano infatti ha riportato un aumento del 43% delle consegne a livello mondiale, che sono passate da 5.750 a 8.205.

Ovviamente soddisfatti i vertici societari, tra cui Stefano Domenicali, il quale ha osservato che "il 2019 è stato in assoluto l'anno che ci ha regalato il maggior numero di successi". L'ex team principal di Ferrari ha anche voluto ringraziare il team per l'intenso lavoro portato avanti, che ha permesso a Lamborghini di aumentare in modo sostanziale le vendite.

"In soli due anni abbiamo più che raddoppiato le nostre vendite, un successo che dimostra la forza del nostro brand, oltre che la qualità e la sostenibilità del nostro prodotto e della nostra strategia commerciale. Nell'ultimo anno abbiamo venduto circa 5.000 esemplari del nostro Super SUV Urus, una cifra che da sola si avvicina al totale delle vendite del 2018. Anche i nostri modelli supersportivi V10 e V12 hanno mantenuto il loro posto privilegiato all'interno del mercato, grazie all'integrazione di nuovi contenuti e di nuove tecnologie. Allo stesso tempo, è cresciuta ulteriormente anche la nostra già considerevole brand awareness, in particolare tra le giovani generazioni, e il numero dei follower sui social ha superato quota 40 milioni. Tutto questo è il risultato incredibile di un lavoro di squadra, per il quale vorrei ringraziare tutti i membri del team Lamborghini, per la loro ispirazione e dedizione al marchio, oltre che ovviamente i nostri azionisti e il gruppo per il loro continuo sostegno" ha affermato il dirigente.

Come osservato dalla stessa Lamborghini, nel 2020 si dedicherà allo sviluppo delle varianti ibride di tutti i modelli di nuova generazione. E' stato però anche annunciato che non sarà presente al Salone delle auto di Ginevra 2020.