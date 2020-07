Lamborghini blocca colonnina di ricarica, ma polizia di Francoforte è brutale

Se siete già stati in Germania, conoscete perfettamente l'attenzione alle regole e al rispetto delle leggi vigenti nella nazione, anche da parte della stessa cittadinanza. Basta difatti una piccola deviazione dai binari stabiliti dalle normative per incappare in una pena immediata.

Ne è un esempio la vicenda avvenuta alcune ore fa a Francoforte, dove una Lamborghini Huracan Evo Spyder è stata portata via dal carro attrezzi per aver occupato in modo illegale una colonnina di ricarica per vetture elettriche. Al momento non sappiamo per quanto tempo la supercar italiana sia rimasta parcheggiata impropriamente, ma un poliziotto in bici elettrica non ha esitato, e ha subito provveduto a farla rimuovere con stile ortodosso.

A ogni modo, nonostante il grosso camion fosse in realtà un veicolo diesel, ha reso possibile la ricarica ad una eventuale EV bisognosa di energia. Forse il proprietario della Huracan ha fatto confusione col significato di vettura "green" dato che la sua supercar era verniciata in Verde Selvans, ma in questo caso non possiamo far altro che concedergli il beneficio del dubbio.

In conclusione ci teniamo a condividere con voi gli ultimi aggiornamenti circa il brand di Sant'Agata Bolognese. Nel corso della giornata di ieri è stata infatti presentata la magnifica Lamborghini Sian Roadster, che ha stupito il pubblico con un'estetica convertibile veramente degna di nota. Un'altra Lamborghini dall'aspetto stupefacente è certamente rappresentata dall'ultima opera della casa di tuning giapponese Liberty Walk: ecco l'assurda Lamborghini Huracan modificata.