Una Lamborghini Aventador unica: svelata la Huber Era

La Aventador Ultimae è stata presentata pochi giorni fa, è il saluto di Lamborghini ad una supercar iconica. I dieci anni di presenza sul mercato sono stato festeggiati anche da un'altra azienda, la Huber Automotive, con sede a Dubai.

La Huber Era è stata svelata nel Regno Unito, nello straordinario scenario della ex villa di David e Victoria Beckham, nell'Hertfordshire. A tirare giù il telo dalla vettura Fabio Lamborghini, nipote del fondatore Ferruccio.

La Era è essenzialmente una Aventador dotata di un facelift non ufficiale, il bodykit sarà prodotto in tiratura limitata, in soli 21 pezzi. Entrambi i paraurti sono caratterizzati da un design esclusivo e sono realizzati interamente in fibra di carbonio. I nuovi componenti rendono la supercar V12 ancora più estrema: l'anteriore ha massicce prese d'aria esagonali supportate da un ampio splitter, il posteriore presenta grossi sfoghi d'aria e un modesto diffusore.

Tutti i badge Lamborghini degli esterni, tranne quelli dei cerchioni, sono stati sostituiti con il logo di Huber. Una scelta che non ci convince appieno. Il prezzo del trattamento è di 30.000 euro, a cui va aggiunto ovviamente il costo di una Aventador.

Mentre l'Aventador è ai saluti, a Sant'Agata Bolognese stanno preparando la sua erede. Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, ha affermato che la nuova supercar monterà un V12 ibrido inedito.