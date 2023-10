Lamborghini Aventador SVJ in un ruscello in Svizzera: turista americano denunciato

Sono purtroppo diversi gli incidenti con protagoniste le supercar verificatisi negli ultimi tempi. Due giorni fa vi abbiamo raccontato dell'incidente choc in Sardegna fra una Ferrari e una Lamborghini, mentre oggi dobbiamo segnalarvi quanto accaduto in Svizzera la scorsa settimana.

Fortunatamente quanto avvenuto nella vicina terra elvetica non ha avuto conseguenze drammatiche, ma in ogni caso resta un fatto curioso e da segnalare, per lo meno per la dinamica.

A bordo di una Lamborghini Aventador SVJ, protagonista di un video sull'Autobahn, vi era un turista americano che deve aver preso male le misure, finendo fuori strada. L'uomo ha di fatto “parcheggiato” la supercar (che ha un valore compreso fra i 600mila e gli 840mila euro), in un ruscello, impossibilitato ad uscire dal torrente, così come si vede anche dalla foto che trovate qui sopra.

Ma cosa è successo poi? Una volta chiaro che la supercar di Sant'Agata Bolognese da lì non si sarebbe più mossa, il turista ha chiamato la compagnia di noleggio e la sua assicurazione, lasciando poi l'auto e salendo su un altro veicolo come passeggero.

Ovviamente le autorità svizzere, note in tutto il mondo per la loro efficienza, non hanno fatto passare nel dimenticatoio la vicenda, e dopo qualche chilometro hanno fermato l'uomo, così come fatto sapere dal quotidiano svizzero in lingua tedesca Blick.

La polizia, una volta rintracciato l'americano, l'ha informato spiegandogli che in casi come questi non si può lasciare la scena dell'incidente, cosa che sicuramente sapeva lo stesso automobilista. In seguito il guidatore della Lamborghini è stato identificato, ed è risultato essere un 46enne, quindi deferito presso la procura dei Grigioni.

L'episodio si è verificato di preciso in quel del passo Fluela, un valico alpino situato nel Canton Grigioni, noto per i suoi paesaggi montanari mozzafiato e per la presenza della località turistica e sciistica St. Moritz, perla delle alpi elvetiche. Ha un'altitudine di 2.383 metri e collega la valle del Landwasser a Davos con l'Engadina a Susch. Probabilmente il turista americano sarà stato distratto dal paesaggio, finendo poi fuori strada.