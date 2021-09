La Lamborghini Aventador SVJ è un fulmine sulla Autobahn tedesca: 332 km/h in un lampo

L’Aventador è un’auto che rimarrà impressa nei cuori degli appassionati perché oltre ad essere un’auto eccezionale, ha retto benissimo il passare del tempo, evolvendosi e migliorando di volta in volta fino alla versione SVJ, un allestimento orientato alla pista che ha trasformato questa Lamborghini in una vettura ancor più speciale, e feroce.

La SVJ si è evoluta con le ultime trovate tecnologiche di Sant’Agata Bolognese, compresa l’aerodinamica attiva denominata ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva), e questo le aveva permesso di portare a casa un giro da record sulle colline del Nurburgring, ma vederla sfrecciare lontana dalla pista è ancor più mozzafiato.

I ragazzi di AutoTopNL hanno avuto l’onore di poterla guidare per le strade tedesche – dopo essersi divertiti con la nuova Porsche 911 GT3 - e non hanno perso l’occasione per filmare il tutto e renderci spettatori di un simile spettacolo. Prima di lanciarsi a velocità spaziali sulle autostrade senza limiti di velocità, il protagonista del video ci mostra però un po’ dei dettagli della vettura, come farebbe un appassionato che si avvicina per la prima volta ad un'auto del genere.

L’inquadratura in prima persona è perfetta per immedesimarsi nell’azione e per godersi l’apertura del vano motore, dove campeggia il V12 aspirato made in Bologna da 770 CV, che possiamo udire poco dopo, quando è il momento di accendere il mostro. Il sound si fa messaggero di quanto sta per succedere di lì a poco.

Una volta raggiunta l’autostrada è iniziata la giostra, alla ricerca della velocità massima. Dopo alcuni tentativi di prova, ben oltre i 300 km/h, il tester è riuscito a leggere i 332 km/h indicati sul cruscotto, rimanendo sconcertato dalla facilità e dalla cattiveria con cui riesce a divorare la strada.

La Lamborghini Aventador SVJ si è dimostrata ancora una volta una vettura davvero speciale, e se sentite ancora il bisogno di perdervi nel suono del V12 bolognese, vi lasciamo con questa drag race contro Ferrari 812 Superfast e Porsche 911 Turbo.