Lamborghini Aventador SVJ distrutta dalle fiamme in Messico: è irriconoscibile

Per descrivere questo sfortunato evento potremo iniziare dalla parte positiva, ovvero che nessuno è rimasto coinvolto o ferito nel rogo. Per il resto, è difficile non rimanere impietriti di fronte a ciò che resta di questa rarissima Lamborghini.

Se non fosse per le notizie provenienti da chi ha assistito all’incendio, sarebbe praticamente impossibile riconoscere il modello della vettura, dato che ne sono rimasti soltanto il telaio e i cerchioni, comunque in condizioni critiche. Un post Facebook di Twister Garage ha rivelato che l’auto andata distrutta era una Lamborghini Aventador SVJ nella rara configurazione 63 Roadster, un’edizione limitata di soli 63 esemplari appunto (a proposito, guardate l’Aventador SVJ acqusitata dal pilota Moto GP Jorge Lorenzo).

Inoltre riporta che l’incidente è avvenuto proprio ieri, 24 gennaio, tra Cuernacava e Chilpancingo, in Mexico, sull’autostrada che collega Cuernavaca e Acapulco. Anche 24 Morelos, un sito d’informazione messicano, conferma la notizia aggiungendo che l’auto avrebbe preso fuoco mentre transitava sul ponte sospeso di Mezcala Solidaridad, e la cosa curiosa è che una volta in fiamme, l’auto è stata completamente abbandonata al suo destino.

Come spesso accade in queste situazioni, l’importante è che nessuno sia rimasto convolto nella vicenda, ma per gli appassionati è comunque un peccato sapere che una delle vetture più rare è andata distrutta. E questo evento ci riporta alla mente la Ferrari Enzo da oltre 3 milioni di euro distrutta durante un test drive.