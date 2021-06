Una Lamborghini Aventador contro un SUV Dodge da 1.000 CV di Hennessey

La drag race che vi proponiamo oggi è particolarmente interessante. Da una parte abbiamo infatti una splendida Lamborghini Aventador, dall’altra nessuna sportiva di pari categoria, al contrario un SUV Dodge Durango SRT Hellcat, con una potenza su carta francamente superiore.

La Lamborghini Aventador è un modello da 670 CV che non ha certo bisogno di presentazioni, uno dei più iconici costruiti negli ultimi 10 anni, il Dodge Durango invece, nella sua potente variante SRT Hellcat, è un bestione con motore V8 da 6.2 litri che già in formato standard farebbe paura a chiunque. Il Durango del video di oggi però è ancora più arrabbiato, è stato infatti modificato da Henessey Performance con il pacchetto HPE1000, che eroga la bellezza di 1.026 CV di potenza (da fare invidia alla nuova Tesla Roadster) a 6.500 giri/min con 1.313 Nm di coppia a 4.200 giri/min, davvero impressionante.

Il package include un aggiornamento al turbocompressore e una nuova ECU, messo a punto dopo numerose prove sul dyno. Una vera bestia infernale che darà filo da torcere alla Lamborghini: sulla carta non c’è storia, abbiamo però pesi e aerodinamiche differenti, nella realtà dei fatti quale delle due avrà vinto la sfida di accelerazione? Per scoprirlo mandate pure in play il video.