Una Lamborghini Aventador si schianta contro un'altra Aventador

Due Lamborghini Aventador S praticamente identiche si sono clamorosamente schiantate tra loro nei pressi di Singapore alcuni giorni fa. A riportare la notizia sono stati principalmente i media locali.

Secondo quanto detto dall'emittente RedChili21, l'incidente sarebbe avvenuto domenica scorsa, 7 giugno, mentre le due supercar italiane percorrevano come due gemelle le vie della città. A quanto pare le vetture si sono spiacevolmente incontrate quando quella che precedeva l'altra si è fermata ad un incrocio ed è stata accoppata dalla sorella.

Per evitare di concedere informazioni, i proprietari delle Lamborghini hanno subito rimosso le targhe, ma alcuni membri del gruppo Facebook SG Road Vigilante - SGRV le hanno immediatamente identificate. Come potete vedere voi stessi dal post in fondo alla pagina, le auto sono state immortalate in momenti diversi della giornata, e inoltre una di esse è stata persino beccata da un automobilista a sfrecciare su una rotonda lo scorso 24 maggio.

La facilità del riconoscimento è data dalle tante modifiche che i proprietari hanno apportato. Non solo sono verniciate nella stessa tonalità di giallo, ma entrambe poggiano su cerchi completamente neri e presentano minigonne estremamente simili, e lo stesso si può inoltre dire per i diffusori posteriori e per l'alettone.

I rimorchiatori ci hanno messo un po' per giungere sul luogo dell'incidente, ma alla fine hanno trasportato via le due povere Lamborghini Aventador S mentre tutti gli astanti erano intenti a scattare le foto che potete vedere in calce. Parte di esse fanno vedere che il paraurti posteriore, il diffusore e altri elementi al retrotreno di una Aventador sono stati pesantemente danneggiati, mentre l'altra vettura presenta ammaccature al paraurti anteriore e allo spoiler a labbro, per danni forse leggermente più lievi. Il problema però è che la prima Aventador ha cominciato ad esalare del fumo bianco dal posteriore, fatto che ha necessitato dell'uso di estintori.

Per restare in tema di Lamborghini vi rimandiamo a tutte le novità riguardanti la nuova Huracán EVO RWD Spyder, la quale abbandona la rappresentativa trazione integrale e mette in campo 610 cavalli provenienti dal solito V10 aspirato. Infine, passando ad un esemplare molto più piccolo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla fantastica Lamborghini Sián FKP 37 di LEGO Technic da poco presentata: si tratta dell'automobile di LEGO più complessa e ricca in assoluto.