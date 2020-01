La Lamborghini Aventador S Roadster di Mansory è a dir poco incredibile

Mansory Carbonado. E' questo il nome della Lamborghini Aventador S Roadster 2018 modificata dalla famosa casa di tuning. Sono in molti a pensare che la vettura di Sant'Agata Bolognese non abbia alcun bisogno di tuning, ma non appena vedrete quest'opera cambierete di certo idea.

Il nome scelto per la supercar dice tutto: Carbonado. La fibra di carbonio è assolutamente dominante, e tra le modifiche troviamo anche ottimizzazioni alle prese d'aria, uno spoiler a labbro anteriore, minigonne laterali e un nuovo diffusore. I parafanghi sono cresciuti in modo sensibile, il sistema di scarico è stato sostituito e i cerchi adesso misurano 20 pollici all'anteriore e 21 al posteriore e a circondarli di gomma ci pensano i pneumatici Pirelli P Zero.

Mansory ha deciso di costruirne soltanto 3 esemplari e ognuno di essi è stato potenziato per tirar fuori qualche cavallo in più. L'output di potenza effettivo non è stato però comunicato, ma è sicuramente superiore ai 740 cavalli di fabbrica. L'unità delle foto ha percorso 1.741 chilometri in totale, e fa un utilizzo estensivo del colore nero sia per gli interni che per la carrozzeria, oltre ad avere a disposizione una serie di ninnoli e gadget difficilmente elencabili. I più importanti tra questi sono riassumibili nel controllo del clima bi-zona, negli inserti in alluminio, nella tappezzeria in pelle e nel sistema audio di buon livello a quattro speaker.

Tutto questo ovviamente non viene via per poco. Infatti la macchina è stata piazzata a 789.500 dollari, che sono tanti anche per una Aventador del genere, ma possedere una Lamborghini così unica e prestazionale deve far gola a molti miliardari.

Ciò però è niente rispetto a quanto richiesto per questa drammatica Lamborghini Veneno Roadster, che potete portare a casa per non meno di 5 milioni di euro. All'asta è finita anche un'icona della casa automobilistica italiana: parliamo di una inestimabile Lamborghini Countach 5000 QV del 1988.