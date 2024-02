La Lamborghini Aventador LP750-4 SV del mistero: abbandonata nella foresta pluviale

Sul web sta circolando in questi ultimi giorni una foto di una splendida Lamborghini Aventador LP750-4 SV abbandonata nella foresta e visibilmente sporca e infangata. Come mai un'opera d'arte a quattro ruote risulta essere in questo stato?

La Lamborghini Aventador, che abbiamo provato l'anno scorso, è un vero e proprio gioiello, supercar del Toro che è stata prodotta anche nella versione Superveloce, e che ha un prezzo di circa 360mila euro.

Incredibilmente è stata abbandonata in una foresta pluviale del Myanmar, un vero e proprio mistero, tenendo conto che la vettura appare anche con i vetri rotti e delle scatole di cartone al suo interno, con l'aggiunta di ammaccature anche sul parabrezza.

Cosa è successo? Prima di tutto il fatto che si trovi in una foresta pluviale e non sulle strade di una città come Montecarlo, Beverly Hills o Mosca, fa già riflettere. Stiamo parlando di una vettura in grado di raggiungere una velocità di ben 350 km/h, con una potenza di 750 cavalli e che è stata prodotta solo in 600 esemplari, quindi un'edizione a tiratura limitata.

Eppure cotanta bellezza è sotto una baracca, abbandonata a se stessa. Sulla vicenda si è cercato di fare un po' di luce e una delle teorie più quotate è che la Lamborghini Aventador faccia parte di una organizzazione criminale locale dedita alle frodi online e al traffico di droga internazionale. Un gruppo di malavitosi che è stato poi sciolto dall'esercito dell'Alleanza Democratica delle Nazionalità del Myanmar a fine 2023, di conseguenza è probabile che i criminali siano stati arrestati e i loro beni confiscati, quindi la Lamborghini è rimasta nella foresta.

Secondo un'altra teoria, quell'auto apparterebbe al governo del Myanmar e sarebbe stata presa dai ribelli per fare irruzione nella casa. Difficile dire quale sia la verità, in ogni caso al momento non abbiamo certezze: chissà se riusciremo mai a scoprire il mistero di questa splendida Lambo.

Curioso come questo modello del Toro sia stato protagonista pochi mesi fa sempre delle nostre pagine, una Lamborghini Aventador finita sotto un tir, con il conducente vivo per miracolo.