Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae: è giunto il momento dell'addio

Poche automobili appaiono iconiche fin dal loro debutto. La Lamborghini Aventador è una di queste. L'azienda di Sant'Agata Bolognese ci presenta l'ultima - in tutti i sensi - incarnazione della sua supercar con motore V12. La Aventador LP 780-4 Ultimae unisce le prestazioni della SVJ e la purezza della Aventador S.

Partiamo dal nome, Lamborghini ci ha abituato ad una determinata nomenclatura: sì, il V12 da 6,5 litri in questa versione sprigiona ben 780 CV! Sono 40 CV in più della S, 10 in più della SVJ e ben 80 in più rispetto al modello originale del 2011. La potenza, e la coppia massima di 720 Nm, vengono distribuiti sulle quattro ruote da un cambio robotizzato a 7 velocità.

Questa edizione limitata sarà realizzata in 350 Coupé e 250 Roadster. La variante chiusa garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi ed una velocità massima di 355 km/h. Visivamente la Ultimae propone un paraurti anteriore inedito, concepito per incrementare il carico aerodinamico e per far fluire più aria al radiatore. La volontà di darle un design pulito si riflette nell'adozione di uno spoiler a scomparsa, preferito a quello fisso visto nella Aventador SVJ.

Anche l'allestimento è esclusivo, con entrambe le versioni caratterizzate dalla tonalità bicolore: Grigio Acheso/Grigio Teca per la Coupé e Blu Tawaret/Blu Nethuns per la Roadster. Tante le chicche, sparse tra carrozzeria e interni, come il profilo dello splitter rifinito in Rosso Mimir opaco o gli inserti ad Y sui sedili in alcantara neri. Di serie i cerchi in lega Dianthus in argento da 20 e 21 pollici, con svariate altre opzioni relegate alla lista optional.

La Aventador LP 780-4 Ultimae sarà presentata dal vivo al Goodwood Festival of Speed, che si terrà dall'8 all'11 luglio. Successivamente sarà disponibile nei concessionari Lamborghini di tutto il mondo. Siamo giunti al momento dell'addio, è l'ultima edizione di una supercar che ci ha accompagnati per un decennio. La sua erede è prevista nel 2022.