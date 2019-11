Questa Lamborghini Aventador di Liberty Walk è pazza, e chiede 60.000 dollari

Certamente, la Lamborghini Veneno è una delle supercar più pazze mai prodotte dalla casa di Sant'Agata Bolognese, nonché una delle più veloci prodotte nella sua storia. Ma la vettura che vi mostriamo oggi è almeno altrettanto selvaggia.

Si tratta di una Lamborghini Aventador modificata da Liberty Walk, estrema casa di tuning giapponese specializzata nella creazione di bodykit per supercars. Quei ragazzi non cessano mai di stupire, portando a termine un progetto incredibile nel risultato.

Via, rimosso completamente il paraurti originale, al suo posto ne è stato montato uno completamente nuovo, munito di splitter e alette in verniciatura rosso accesa. Nuovo di zecca anche il tetto, costruito appositamente da Liberty Walk. In seguito troviamo anche dei passaruota molto più larghi di quelli stock, così come le particolari minigonne laterali.

Al posteriore è stato montato un dominante alettone, un singolare paraurti, vistosissimi diffusori e pinne laterali in fibra di carbonio. Per quanto riguarda la guida troviamo, a completare il quadro, sospensioni ad aria le quali donano un assetto praticamente perfetto, almeno in chiave estetica. Dalle immagini, che potete ammirare in fondo alla pagina, è possibile notare che sarebbe impossibile guidarla in condizioni diverse da un asfalto completamente liscio e piatto. Ora vi chidereste:"ma quanto costa tutto ciò?" Beh, non poco, visto che sono richiesti all'incirca 50.000 dollari per il pacchetto estetico e altri 9.500 dollari per il kit di sospensioni.

Infine, per restare in Lamborghini, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa rarissima Aventador SVJ mentre raggiunge i 340 km/h, oppure a prender visione di questo video teaser, il quale annuncia una nuova Hypercar da 830 cavalli di potenza.