Lamborghini Aventador, incidente a sei cifre in quel di Londra: finisce contro il bus

Dopo il caso del ragazzo che ha vinto una Lamborghini, facendo un incidente pochi giorni dopo, e quello del milionario olandese che ha distrutto la sua Lamborghini dopo alcuni testacoda, la supersportiva di Sant'Agata Bologna torna protagonista di un crash.

Questa volta le immagini ci giungono dall'Inghilterra, precisamente da Londra, dove una splendida Aventador di colore grigio opaco, si è purtroppo schiantata contro un autobus urbano. Non è ben chiaro cosa sia successo ma stando a quanto riferito dal tabloid britannico The Sun, lo scontro sarebbe avvenuto sabato scorso, 29 aprile, attorno alle ore 4:00 di notte, all'incrocio tra Margaret Street e Regent Street, vicino alla stazione della metropolitana di Oxford Circus nel famoso West End di Londra: si tratta di una delle zone più trafficate della città.

Nel filmato, pubblicato su TikTok e su Youtube, video che trovate anche qui sopra, si vede chiaramente l'Aventador SVJ danneggiata nel frontale e anche l'autobus non sembra essere messo benissimo, visto che si può notare un pannello sul lato del veicolo completamente ripiegamento, facendo capire come in quella zona sia probabilmente avvenuto l'impatto.

Come detto sopra non è ben chiaro di chi sia la colpa, se del proprietario della Lambo o dell'autista del bus, fatto sta che fortunatamente non vi sono stati feriti gravi a seguito dell'incidente, così come riferito dalla polizia. Inoltre, le forze dell'ordine hanno fatto sapere che non si sono verificati degli arresti.

La Lamborghini Aventador SVJ, auto da 759 cavalli e è una supercar che costa 403mila euro in Italia, mentre un autobus di Londra ha un prezzo di circa 280mila euro, il che significa che questo incidente sarà costato parecchio all'assicurazione. Ovviamente non bisogna tenere conto della cifra totale dei due mezzi, ma in ogni caso i meccanici che metteranno mano alla supercar di Sant'Agata Bolognese e all'autobus urbano avranno un bel da fare.